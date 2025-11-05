秋田朝日放送 クマの被害を防ぐため県が捕獲支援を要望した自衛隊が5日から活動を始めます。活動を前に県と自衛隊が協力協定を結びました。 陸上自衛隊の活動は11月末までですが、被害が続く場合延長の可能性もあります。5日は鹿角市で箱わなの運搬や訓練を行う予定です。自衛隊は今後、要望があった市町村で活動します。すでに配置が決まっている市町村は鹿角市と大館市、北秋田市、八峰町です。他にも県内およそ半数の市