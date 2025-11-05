侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が５日、宮崎市で６日から始まる強化合宿への出発前に東京・羽田空港で取材に応じ、右肘手術で来季全休見込みであることを発表したパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）について言及した。指揮官は「連絡はいただきました。当然、今回は出られないですけど、色々連絡は取り合っていきたい」と話した。ダルビッシュは１０月２９日（日本時間１０月３０日）、右肘内部に補強材を取り付ける尺側