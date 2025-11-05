侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が５日、宮崎市で６日から始まる強化合宿に向けて出発前に東京・羽田空港で取材に応じ、国際大会での“新ルール”順応へ、合宿初日からピッチコムらを取り入れることを明かした。来年３月のＷＢＣを想定して、１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」では、ピッチクロック、拡大ベース、ピッチコムなど、ＭＬＢではおな