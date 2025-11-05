女優・北川景子がまさかの役柄を披露し、Ｘ（旧ツイッター）では「北川景子」がトレンド入りする騒ぎとなった。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）５日放送のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）第２８話。ヘブン（トミー・バストウ）の女中を断ったトキ（郄石あかり）は、街中を歩いていると、物乞（ご）いをする着物姿の女性が…。松江を出ていったはずのタエ（北川景子）だった。通り