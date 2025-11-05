ドル円は153円50銭台回復＝東京為替 ドル円は朝の153円70銭台から、午前中に一時152円96銭まで売りが出た。その後反発を見せると、一転して153円50銭台を回復と、下げ分のかなりを解消。 USDJPY 153.51