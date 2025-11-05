２年連続９度目の世界一を達成したドジャースの優勝記念グッズが、販売開始から２４時間で昨年を超える売り上げを記録した。ファナティクス・ジャパンが５日に明らかにした。販売開始から２４時間で２万５０００枚を超え、昨年の販売実績（２万２０００枚）を上回るペースだという。人気１位は選手やスタッフが表彰式やシャンパンファイトで着用し背中に「ＷＥＲＵＬＥＯＣＴＯＢＥＲ（１０月を制したぞ）」とプリントさ