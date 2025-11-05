米株価指数先物時間外取引ダウ上昇に転じる、AI空売り報道の売り一巡米中緩和も 東京時間12:56現在 ダウ平均先物DEC 25月限47247.00（+33.00+0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6794.50（-7.25-0.11%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25517.25（-58.00-0.23%） ナスダック先物は下げ幅を縮小、一時1%近く下げていた。ダウは一時130ドル安もプラス圏に転じている。バーリ氏のAI空売り報道を受けた売