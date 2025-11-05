マンション価格の高騰が続く中、“外国人投資家”の存在が議論されています。高市総理は4日、外国人の土地取得のルールの見直しなどについて検討を進めるよう指示。こうした動きは価格高騰の解消につながるのでしょうか？【グラフを見る】新築も中古も1億超え東京23区の新築マンションの平均価格“億ション”が当たり前に…購入は「中華系含め、東南アジアが多い」社長は、2024年に売れたという物件について教えてくれました。代