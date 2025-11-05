年末に義実家に帰省するのが、憂鬱だと感じる人は多いのではないでしょうか？この時期が近づいてくると、ソワソワしてしまいますよね。特に義実家でお手伝いをさせられることがストレスに感じている場合、帰省するのをやめたくなるようで……。今回は、帰省すると義母に年末の大掃除を押し付けられる話をご紹介いたします。大掃除を押し付けてくる「毎年、年末が近づくと憂鬱な気持ちになります。それは義母の人使いの荒さ。年末