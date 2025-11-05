5日朝、能代市の向能代小学校のグラウンドでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと5日午前8時半ごろ、能代市向能代字上野越の向能代小学校のグラウンドにクマ1頭がいるのを、学校関係者が校舎の中から目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。警察では関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し住民に注意を呼びかけています。