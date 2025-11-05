Image: Sergey Nivens / Shutterstock 国際社会が温室効果ガス排出量削減目標の達成に遅れをとっているため、地球の平均気温は危機的なしきい値に近づいています。そんななか、地球を人工的に冷やすジオエンジニアリング（気候工学）が注目を集めています。そこへ今回、イーロン・マスク氏が参戦してきました。マスク氏｢人工衛星で太陽光を遮断すればいいのでは？｣マスク氏はX（旧Twitter）