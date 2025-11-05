絶好調の日本人アタッカーが３戦連発だ。現地11月４日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第14節で、坂元達裕が所属するコベントリーがホームでシェフィールド・ユナイテッドと対戦。３−１で勝利を飾った。この一戦に４−３−３の右ウイングで先発した坂元は０−１で迎えた49分、敵陣ゴール前でロングスローのこぼれ球に素早く反応。左足を振り抜いて鋭いシュートをニアサイドに突き刺してみせた。