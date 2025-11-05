三井住友カードは11月4日、PayPayと三井住友カード利用者に向けたキャンペーンを開始した。PayPayで三井住友カードを使おう!登録&ご利用で最大1,000%還元キャンペーンキャンペーンの実施期間は2025年11月4日〜2026年1月18日まで。キャンペーンページに記載のある三井住友カードが対象となる。PayPayの支払い方法に対象カードを追加すること、次に期間中に支払い方法を対象カードに設定したPayPayで合計500円以上を支払うことが