【その他の画像・動画等を元記事で観る】 現在開催中の第38回東京国際映画祭にて、映画『金髪』（11月21日公開）がコンペティション部門に正式出品。11月4日に上映前舞台挨拶が実施され、主演の岩田剛典、共演の白鳥玉季、山田真歩、田村健太郎、内田慈、そして坂下雄一郎監督が登壇した。 ■岩田剛典「（脚本を）読んですぐにやりたいと。それくらい脚本力に魅了された作品です」 教師役初挑戦の岩田は「今日のためだけに髪の