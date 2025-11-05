伊藤忠商事 [東証Ｐ] が11月5日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比14.1％増の5002億円に伸び、通期計画の9000億円に対する進捗率は55.6％となり、5年平均の57.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比9.5％減の3997億円に減る計算になる。 同