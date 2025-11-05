バンダイは、『フェス・ゴジラ? 新宿炎上』より「ムービーモンスターシリーズ バーニングミレニアムゴジラ」(4,620円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「ムービーモンスターシリーズ バーニングミレニアムゴジラ」(4,620円)「ムービーモンスターシリーズ バーニングミレニアムゴジラ」は、『フェス・ゴジラ? 新宿炎上