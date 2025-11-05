ファミリーマートは11月4日、「ファミボス ゲイシャブレンド ブラック」(213円)を全国のファミリーマートで発売した。「ファミボス ゲイシャブレンド ブラック」(213円)近年、豆の産地や品種、淹れ方にまでこだわったスペシャルティコーヒーの人気が高まり、本格的な味わいを手軽に楽しみたいというニーズが増加している。そんな多様化するニーズに応えるべく、サントリーとの共同開発ブランド「ファミボス」初のファミマルプレミ