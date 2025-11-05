大阪・高槻市で、青信号で交差点に進入した車の前を、信号無視の車が猛スピードで横切る瞬間をカメラが捉えた。現場は保育園前の交差点で、周囲には小学校や中学校などもあることから目撃者は日頃から注意して通行していたため、衝突を回避できたという。車も人通りも多い時間帯に“信号無視”大阪・高槻市の交差点で10月27日午前8時頃、カメラが捉えたのは、信号が青に変わり進入し始めた瞬間に、目の前を衝突ギリギリで通過する