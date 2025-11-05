在留期限を過ぎて不法に日本に滞在していたとして、32歳のベトナム国籍の男が逮捕されました。 入管難民法違反（不法残留）の疑いで現行犯逮捕されたのは、ベトナム国籍で、住所・職業不詳の男（32）です。 警察によりますと、男は今年3月1日までに在留期間の更新や在留資格の変更の申請を行わず、在留期限を過ぎて国内に不法に滞在した疑いが持たれています。 4日午後1時半ごろ、男が大分中央警察署を訪れ、「お金がありません