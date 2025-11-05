熊本県阿蘇郡小国町の公共工事発注の見返りに飲食や宿泊の接待があったとして、5日、町の職員と建設会社社長の男2人が逮捕されました。収賄の疑いで逮捕されたのは、菊池郡大津町に住む小国町職員、小野昌伸容疑者(60)で、贈賄の疑いで逮捕されたのは、阿蘇郡小国町の建設会社社長、伊藤英志容疑者(60)です。警察などによりますと、小野容疑者は町の建設課長を務めていた2023年6月から去年12月にかけて、熊本豪雨復旧工事の発注を