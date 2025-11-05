シンガー・ソングライター山下達郎（72）の2年ぶりのシングルとして、ダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」が5日、リリースされた。記念して同日、収録曲「MOVE ON」のショート・ミュージック・ビデオが公開となった。数多くのミュージックビデオや映像作品を手がけ、24年には「四月になれば彼女は」で長編映画監督デビューも果たしている、山田智和氏（37）が手がけた。2曲目に収録された「MOVE ON」は、ダイハツ工業