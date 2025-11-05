リーベルホテル大阪は、2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて『Winter Journey Japan 〜日本の冬を巡る旬彩ディナー＆スイーツビュッフェ』を開催します。第一弾・第二弾と期間を分け、日本各地の名産食材を使用した料理やご当地グルメを取り入れた多彩なメニューがリーベルホテルならではのスタイルで登場します。 リーベルホテル大阪「Winter Journey Japan 〜日本の冬を巡る旬彩