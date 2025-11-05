ロッテ（東京都新宿区）が、ロングセラーブランド「パイの実」の新商品「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット」を、11月11日正午から同社オンラインショップで発売します。【画像】「コンポタ味のチョコレート…だと……？？？」→これが「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」ビジュアルです！SNS「コーンポタージュ風味…のチョコ！？」同商品は、食事と間食がボーダーレス化してきている昨今の食シーンに対応し