今回ご紹介するのはセリアで購入したワイヤレスイヤホンケース専用のホルダーです。110円（税込）とお手頃価格ながら、レザー調で高見え。シンプルながらも高級感のあるデザインで、使い勝手も◎です。持ち運びやすくなるスグレモノなので、ぜひチェックしてみてくださいね。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワイヤレスイヤホンケースホルダー価格：￥110（税込）対応サイズ（約）：縦4.7cm×横5.5cm×