シンガー・ソングライターの山下達郎が５日、約２年ぶりとなるシングル曲「オノマトペＩＳＬＡＮＤ／ＭＯＶＥＯＮ」を発売し、「ＭＯＶＥＯＮ」のショートミュージックビデオも公開した。「オノマトペＩＳＬＡＮＤ」はＮｅｔｆｌｉｘで配信されている「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソードの主題歌。晴れやかな歌声とメロディーが特徴となっており、心だけでなく耳も癒やすような温かい曲となっている。「ＭＯＶＥ