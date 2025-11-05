シンガー・ソングライターの山下達郎が、約2年ぶりとなるニューシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」をきょう5日にリリースした。同作にはタイアップ付きの新曲3曲が収録され、バラエティ豊かな構成で届けられている。【動画】ついに登場！山下達郎「アトムの子」初のミュージックビデオ1曲目の「オノマトペISLAND」は、Netflixで独占配信中の『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード主題歌。晴れやかなメロディとボーカルが