サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードに所属する日本代表MF久保建英（24）が4日、会見で地元メディアに対応し、負傷が長引いていた左足首の状態などに関して語った。1日のビルバオ戦で公式戦4試合ぶりの復帰を果たし、好機演出や献身的な守備で復活を印象付けたアタッカーは左足首に関し「良くなった。もし僕が戻ってきたとすれば、それはチームを助けるためにここにいるから。プロになる前から可能な限りプレーしようと