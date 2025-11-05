ダイソーで見つけた使い捨てカイロ。開封して驚きました…！なんと、座布団のように超大判サイズで、お尻の下に敷いて使えるユニークなアイテム♡冷え切った体を、じんわりぽかぽかと温めてくれます。さらに、ひざ掛けとしても使えるのが便利！お仕事やレジャー、スポーツ観戦などに大活躍してくれること間違いありません。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：お尻あったかカイロ価格：￥330（税込）持続時間（約）：20