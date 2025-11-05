ニューヨーク市長選挙の投票がつい先ほど締め切られました。【映像】NY市長選挙で勝利したマムダニ氏アメリカ・CNNによりますと、民主党候補でイスラム教徒のマムダニ氏が勝利しました。「トランプ氏からの風当たりはより一層強くなりそうです」（リポーター）（ANNニュース）