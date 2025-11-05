仙台育英高校で男子サッカー部員が複数の部員から不適切な言動を繰り返され、「いじめ重大事態」として調査している問題で、同校は5日、本紙の取材に対しサッカー部の活動を休止していることを明らかにした。2日に全国高校サッカー選手権宮城県大会を制し、翌3日以降は活動を行っていないという。休止期間については明らかにしていない。12月末に開幕する全国高校選手権への出場は、調査結果によって判断するという。