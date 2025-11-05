アメリカ・ケンタッキー州の空港で貨物輸送大手の貨物機が離陸直後に墜落して炎上し、少なくとも7人が死亡しました。貨物機の離陸した直後の映像です。機体の主翼付近からは、炎がでているのがわかります。連邦航空局の発表によりますと、ケンタッキー州からハワイ州ホノルルに向かっていた貨物輸送大手UPSの貨物機が4日午後5時すぎ、墜落し炎上しました。貨物機には3人が搭乗していたということです。地元当局は、これまでに少な