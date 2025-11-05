最近ダイソーのコスメ『丸芯アイブロー』がリニューアルしたとのことで、早速使ってみました。さすが、美容大国である韓国製なだけあって、抜群のクオリティ！芯は繰り出し式で削る必要がなく、硬めで濃さを調整しやすいです。パウダーを併用しなくても、これ1本で仕上がります♡嬉しい機能も付いていて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：丸芯アイブロー（ダークブラウン）、丸芯アイブロー（ブラウン）価