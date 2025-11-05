ファミリーマートは11月4日、第2週目となる「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。1個買うと、1個もらえる同社では、対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられるキャンペーンを10月28日より実施している。11月4日〜11月10日まで実施の第2週目では、「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」が登場する。また、「ガーナスリムパック」や「パウダー250% ハッピーターン