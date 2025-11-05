レインズインターナショナルが展開する牛角は11月4日〜11月21日までの平日限定で、「焼肉酒場」(2,178円)を提供する。「焼肉酒場」(2,178円)近年、「焼肉を食事だけでなく、飲みの場として楽しむ」スタイルが注目を集めている。こうしたトレンドを背景に、同社では"焼肉×居酒屋"をテーマにしたメニューを期間限定で展開する。本メニューは「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」に、2時間の飲み放題、さらに"無限枝豆"として枝