ビザ・ワールドワイド・ジャパンは11月1日、「Visaのタッチ決済で鉄道がお得!20%キャッシュバックキャンペーン」を関西エリアと札幌市内の鉄道事業者で開始した。Visaのタッチ決済で鉄道がお得!20%キャッシュバックキャンペーン本キャンペーンは、Visaが推進するキャッシュレス化とタッチ決済の普及を通じて、日常の移動をより安全に、便利に、シームレスにサポートすることを目的としている。期間は2025年11月1日〜12月14日23時59