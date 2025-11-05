東宝は、11月3日“ゴジラの日”にTDCホールにて開催された「ゴジラ・フェス2025」にて、山崎監督が監督・脚本・VFXを務める新作ゴジラのタイトルが『ゴジラ-0.0』(ゴジラマイナスゼロ)であることを発表した。1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-