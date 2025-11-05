静岡第一テレビ（Ｄａｉｉｃｈｉ―ＴＶ）の夕方情報バラエティー「まるごと」が、１０月の個人視聴率５・５％で８か月連続の同時間帯トップとなった。視聴率調査指標が個人視聴率へ移行した２０２０年度以降、今年８月に６か月連続の新記録を達成。１０月は視聴率トップタイで、記録を８か月連続へと伸ばした。「まるごと」は昨年１０月に３０周年を迎えた。今年はお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹を起用した看板コーナー「ペコリ