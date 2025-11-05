花王のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズから、「シルバニアファミリー」デザインボトルを22日より数量限定発売する。【写真】リボンがキュート！かわいすぎるショコラボックス香りは、毎年好評の“ホワイトティーの香り”。2022年の発売以来、エッセンシャルの香り限定品の中でも人気の高い香りシリーズとなっている。商品ラインアップは、