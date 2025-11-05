お笑い芸人・ケンドーコバヤシが、きょう5日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58※関西ローカル）に出演する。【番組ショット】ゼニ絡みのVTRに盛り上がるケンコバ＆福田麻貴矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。今回は、「人気商品ベスト10！買い物カゴに入れましょう！」と題して、コストコと無印良品の