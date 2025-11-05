Ｊ１首位の鹿島は５日、第３６節横浜ＦＣ戦（８日・メルスタ）に向け、非公開で調整を行った。＊＊＊２位柏との勝ち点差はわずかに１。５位の広島までが優勝の可能性を残す状態で、残り３試合となった。９季ぶり優勝を狙う鹿島にとっては、追われる立場で優勝争いの佳境を迎えることになる。鬼木達監督は「選手にも伝えましたが、緊張しないってことはないと思います。自分もそうですから」と朗らかな表情でコメント