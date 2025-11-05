日本ハムが、今季限りで巨人の外野守備走塁コーチを退任した松本哲也氏を、１軍野手コーチとして招聘（しょうへい）することが、５日までに分かった。松本氏は０６年育成ドラフト３巡目で専大から巨人に入団。０９年には１２９試合に出場し打率２割９分３厘、１６盗塁をマークし新人王を獲得。天秤（てんびん）打法が印象的で、俊足を生かした広い守備範囲と、闘志あふれるダイビングキャッチでゴールデングラブ賞も受賞した。