テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、米大リーグ（ＭＬＢ）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が今年のＭＶＰ、山本由伸投手（２７）がサイ・ヤング賞とそれぞれ最終候補になったことを報じた。番組にはレッドソックスなどで活躍した元メジャーリーガーの岡島秀樹氏がスタジオ出演。夏休み中の羽鳥アナウンサーに代わって司会を務める同局の草薙和輝アナウンサーに「大谷選手ですが、（ＭＶ