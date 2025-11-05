２０２５年１１月４日午後４時ごろ、北海道北広島市北の里の道道で、走行中の大型トラックから左後輪についていたダブルタイヤが外れる事故がありました。警察によりますと、１つは約３００メートル転がった先の駐車場に停めてあった車に衝突し、もう１つは後方を走行していた車に衝突したということです。この事故によるけが人はいませんでした。警察によりますと、トラックは１０月にタイヤ交換を終えたばかりだったという