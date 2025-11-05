世界的グループ「ＢＴＳ」のＶが出演するスキンケアブランド「Ｙｕｎｔｈ（ユンス）」ＣＭが５日、公開された。テレビ放映は１３日から。Ｖ単独では日本で初めてのＣＭ出演。撮影を終え「このような綺麗（きれい）なセットで楽しく撮影できたので、皆さんにも楽しく見ていただけるのではないかと思います」と自信をのぞかせた。ブランドアンバサダーにも就任し「出した瞬間に温かさとぬくもり。テクスチャーもとてもしっとり