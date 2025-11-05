医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、申告することで税金が軽減される制度です。「今年はあまり医療費がかからなかった」という人でも、実は見落としている支出があるかもしれません。そもそも"医療費控除の対象となる範囲"を正しく理解していないと、税金を減らせるチャンスを逃してしまうこともあります。そこで今回は、医療費控除の「対象になるもの」「対象にならないもの」をひと目で確認できる一覧