去年7月に行われた都知事選での演説が話題になった、新党「チームみらい」安野貴博党首の妻・黒岩里奈氏。「政治家の妻」となった黒岩氏だが実際のところどうなのか。本人に話を聞いた。【映像】涙を流し安野代表とハグする黒岩里奈氏（実際の映像）過去最多の56人が立候補した2024年東京都知事選挙。安野貴博氏はAIエンジニアとして活動し、その界隈では知られる存在ではあったものの、一般的には無名の候補者であった。現