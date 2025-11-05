国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、産業革命前からの気温上昇が今後１０年以内に１・５度を超える可能性が高いとする報告書を発表した。地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」は１・５度以内に抑えることを目標にしているが、米国がパリ協定からの離脱を表明した影響など、世界的に対策が停滞する可能性を踏まえた。ＵＮＥＰによると、パリ協定の「１・５度目標」を達成するには、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を２０３