５日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第２８回は、北川景子演じる名家出身「タエ」の変わり果てた姿のラストシーンが衝撃を呼んだ。貧乏に負けず明るく過ごすヒロインのトキ（高石あかり）は街でとんでもない光景を目にした。松江で随一の名家に生まれ、貴婦人然と振る舞ってきたタエが、物乞いをしていたのだ。元上級武士で工場を営んでいた夫の雨清水傳（堤真一）が死去し、長男は出奔。一家崩壊で消息が途絶えていたとこ