女優・永野芽郁のマネージャーの公式アカウントが５日までにＸ（旧ツイッター）を更新。永野芽郁の２０２６年オフィシャルカレンダーを発売することを報告した。公式アカウントによれば「今回のカレンダーは『一緒に過ごす“春夏秋冬”』をテーマに制作！四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込みました」と解説。さらに「今年も本人、スタッフの拘りがたくさん詰まった特別なカレンダーとなって