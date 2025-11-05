【モデルプレス＝2025/11/05】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第5話が、4日に放送された。ラストの急展開に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】夏帆＆竹内涼真W主演「あんたが」ラスト20秒で衝撃発言した人物◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子